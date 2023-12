Le carré d’as connu

Les équipes qualifiées pour les demi-finales de la 11è édition du tournoi ARBRE DE NOËL sont connues le samedi 09 décembre 2023. Au terme des quarts de finale âprement disputés, FIFA United, As Merco, Zéphyr FC et Abeilles d’or ont composté leurs tickets pour le carré d’as. D’ Alléchantes rencontres qui vont se jouer sur des airs de revanche.

Tombeur de Shallaï NG (1-0 ; a.t.b), l’équipe la plus titrée du tournoi, FIFA United sera aux prises avec As Merco qui s’était largement imposée (4#0) face à CITY FC de Pahou. As Merco que FIFA United avait éliminée l’édition précédente à la même étape prendra-t-elle sa revanche ? Difficile de le dire. Sauf que c’est un match qui s’annonce donc palpitant pour deux équipes qui partagent le même terrain (Wembley) et qui va se jouer sur des détails.

Après une victoire (2#0) devant Air Force du Vétéran Barthélémy, Abeilles d’or sera dans un duel fratricide avec Zéphyr FC (tenant du titre) pour le compte de ces demi-finales. L’équipe d’Abeilles d’or totalement rajeunie va en découdre avec un adversaire plus expérimenté qui s’était difficilement séparée (1#0 ; a.t.b) de Génie FC qui fait ses premiers pas dans cette compétition. Abeilles d’Or#Zéphyr FC reste une affiche au sommet de ces demi-finales en ce qui concerne deux équipes qui ont de très belles histoires. En attendant ces rencontres, le public sportif de Togoudo et environs retient son souffle. Il faut signaler que ce tournoi ARBRE DE NOËL a bénéficié de l’appui financier du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, Sports et Loisirs (FNDAJSL) et du soutien d’autres bonnes volontés.

Résultats quarts de finale

Terrain Wembley :

FIFA United # Shallaï NG : 0-0 (1-0 ; a.t.b)

As Merco # City FC : 4-0

Terrain Pylônes :

Zéphyr FC # Génie FC : 0-0 (1-0 ; a.t.b)

Abeilles d’Or # Air Force : 2-0

Affiches demi-finales

Samedi 16 décembre 2023

Terrain Wembley :

16 heures : FIFA United # As Merci

Terrain Pylônes :

16 heures : Zéphyr FC # Abeilles d’Or

