Le calendrier complet de la CAN Cameroun 2022

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022 démarre au Cameroun dimanche 09 janvier 2022 et prendra fin dimanche 06 février 2022.

24 équipes réparties en 06 groupes joueront les matches de cette CAN 2022. Les deux premières de chaque groupe se qualifient ensuite pour les huitièmes de finale tout comme les quatre meilleures troisièmes.

Calendrier complet de la compétition

DIMANCHE 9 JANVIER

17h : Cameroun – Burkina Faso

20h : Ethiopie – Cap Vert

LUNDI 10 JANVIER

14h : Sénégal – Zimbabwe

17h : Guinée – Malawi

17h : Maroc – Ghana

20h : Comores – Gabon

MARDI 11 JANVIER

14h : Algérie – Sierra Leone

17h : Nigeria – Egypte

20h : Soudan – Guinée-Bissau

MERCREDI 12 JANVIER

14h : Tunisie – Mali

17h : Mauritanie – Gambie

20h : Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire

JEUDI 13 JANVIER

17h : Cameroun – Ethiopie

20h : Cap Vert – Burkina Faso

VENDREDI 14 JANVIER

14h : Sénégal – Guinée

17h : Gabon – Ghana

17h : Maroc – Comores

20h : Malawi – Zimbabwe

SAMEDI 15 JANVIER

17h : Nigeria – Soudan

20h : Guinée-Bissau - Egypte

DIMANCHE 16 JANVIER

14h : Gambie – Mali

17h : Tunisie – Mauritanie

17h : Côte d’Ivoire – Sierra Leone

20h : Algérie – Guinée équatoriale

LUNDI 17 JANVIER

17h : Cap Vert – Cameroun

17h : Burkina Faso – Ethiopie

MARDI 18 JANVIER

17h : Zimbabwe – Guinée

17h : Malawi – Sénégal

20h : Gabon – Maroc

20h : Ghana – Comores

MERCREDI 19 JANVIER

20h : Egypte – Soudan

20h : Guinée-Bissau – Nigeria

JEUDI 20 JANVIER

17h : Sierra Leone – Guinée équatoriale

17h : Côte d’Ivoire – Algérie

20h : Mali – Mauritanie

20h : Gambie – Tunisie

DIMANCHE 23 JANVIER

18h : Huitième de finale 1 (2e groupe A – 2e groupe C)

21h : Huitième de finale 2 (1er groupe D – Meilleur troisième groupes B, E ou F)

LUNDI 24 JANVIER

18h : Huitième de finale 3 (1er groupe A – meilleur 3e groupe C, D ou E)

21h : Huitième de finale 4 (2e groupe B – 2e groupe F)

MARDI 25 JANVIER

18h : Huitième de finale 5 (1er groupe B – meilleur 3e groupe A, C ou D)

21h : Huitième de finale 6 (1er groupe C – meilleur 3e groupe A, B ou F)

MERCREDI 26 JANVIER

18h : Huitième de finale 8 (1er groupe F – 2e groupe E)

21h : Huitième de finale 7 (1er groupe E – 2e groupe D)

SAMEDI 29 JANVIER

18h : Quart de finale 1 (vainqueur huitième de finale 1 - vainqueur huitième de finale 2)

21h : Quart de finale 2 (vainqueur huitième de finale 4 - vainqueur huitième de finale 3)

DIMANCHE 30 JANVIER

18h : Quart de finale 3 (vainqueur huitième de finale 7 - vainqueur huitième de finale 6)

21h : Quart de finale 4 (vainqueur huitième de finale 5 - vainqueur huitième de finale 8)

MERCREDI 2 FÉVRIER

21h : Demi-finale 1 (vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 4)

JEUDI 3 FÉVRIER

21h : Demi-finale 2 (vainqueur quart de finale 2 - vainqueur quart de finale 3)

DIMANCHE 6 FÉVRIER

18h : Match pour la 3e place

21h : Finale



5 janvier 2022 par ,