Le XIXe Sommet de la Francophonie marqué par 3 enjeux majeurs

Le XIXe Sommet de la Francophonie a eu lieu du 4 au 5 octobre 2024 en France. À travers un communiqué, la Secrétaire générale de la Francophonie a salué le succès de l’événement et a remercié chaleureusement la France, pays hôte.

Des Chefs d’État et de gouvernement et des délégations des Etats et gouvernements ont pris part au XIXe Sommet de la Francophonie placé sous le thème " "Créer, innover et entreprendre en français". Selon la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, trois (03) enjeux majeurs ont marqué ce sommet à savoir la jeunesse francophone et l’emploi ; les nouvelles adhésions et changement de statut ainsi que le multilatéralisme et gestion des crises.

Le thème du sommet, souligne-t-elle, a placé la question de l’emploi des jeunes au centre des discussions, avec la volonté de créer des solutions concrètes tant au sein de l’OIF que dans les États membres pour offrir à la jeunesse des opportunités d’insertion professionnelle en langue français.

A ce sommet, plusieurs États et gouvernements ont soumis des demandes d’adhésion ou de modification de leur statut à l’occasion de ce Sommet. Parmi les nouveaux observateurs figurent l’Angola, le Chili, la Nouvelle Écosse (Canada), la Polynésie française(France) et la Sarre.

"De plus, des pays comme Chypreet le Ghanaont vu leur statut évoluer pour devenir membres de plein droit, témoignant de l’attractivité croissante de l’OIF", informe la Secrétaire générale de la Francophonie.

Le sommet a été l’occasion de réfléchir à la plus-value de l’OIF dans la gestion des crises qui touchent l’espace francophone. Les travaux ont abouti à l’adoption de trois textes majeurs, notamment la Déclaration du Sommet, la, Déclaration de solidarité avec le Liban, et la Résolution sur les crises dans l’espace francophone. "Ces décisions témoignent du rôle crucial de l’OIF dans la construction d’une Francophonie solidaire, innovante et engagée", déclare Louise Mushikiwabo.

A.A.A

6 octobre 2024 par