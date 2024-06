Le Réseau africain de l’Association mondiale pour l’avancement de la parasitologie vétérinaire (WAAVP-AN) a été officiellement lancé, jeudi 27 juin 2024, à Cotonou. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre béninois de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et d’une cinquantaine de délégués du Réseau venus de pays africains francophones et anglophones.

Mis en place lors de la 29ème Conférence internationale de l’Association mondiale pour l’avancement de la parasitologie vétérinaire tenue à Chennai (Inde), le Réseau africain de l’Association mondiale pour l’avancement de la parasitologie vétérinaire (WAAVP-AN) a été officiellement lancé à Cotonou (Bénin) lors d’un atelier organisé les 26 et 27 juin 2024 à l’hôtel Golden Tulip.

La cérémonie de lancement officiel marquée par la coupure de ruban s’est tenue jeudi 27 juin en présence du ministre béninois de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. L’atelier est placé sous le thème ‘’Faire progresser la parasitologie vétérinaire en Afrique pour améliorer la lutte contre les maladies parasitaires animales’’.

Le WAAVP-AN entend « faciliter la réduction de l’impact économique et sanitaire des parasites des animaux, y compris les zoonoses parasitaires, établir un cadre pour former et retenir les ressources humaines qui sous-tendent les efforts soutenus à long terme de lutte contre les parasites sur le continent ». Le lancement officiel vise à « promouvoir la notoriété du réseau en Afrique et à dévoiler les opportunités qui s’offrent aux parasitologues vétérinaires africains en devenant membres », selon Ayodele Majekodunmi de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La lutte contre les parasites animaux nécessite, selon le ministre béninois de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, une approche transfrontalière en raison de leur vaste distribution et de leur mode de dispersion au-delà des frontières politiques. Gaston Cossi Dossouhoui a salué l’initiative d’imminents scientifiques du continent africain de créer un réseau afin de générer une communauté engagée, d’experts en parasitologie vétérinaire. A en croire le ministre, cela favorise l’approche collaborative nécessaire à la gestion durable des maladies parasitaires affectant les animaux en Afrique.

« La mission de votre réseau serait, pour ma part, de promouvoir les meilleures pratiques de gestion des parasites vétérinaires en Afrique et de diffuser les connaissances générées à ses membres et aux communautés affectées par les parasites animaux afin de renforcer davantage la contribution du sous-secteur au développement économique et social de nos populations. Ainsi donc, le réseau devra-t-il soutenir ses membres, y compris les chercheurs et les autres communautés, à fournir un référentiel central d’information et d’expertise en parasitologie vétérinaire sur le continent », a recommandé M. Dossouhoui.

Tout en remerciant le Comité directeur du choix porté sur le Bénin pour le lancement du WAAVP-AN, le ministre a réitéré l’engagement du pays à accompagner le Réseau dans ses activités.

Appel à projets…

Faisant d’une pierre deux coups, WAAVP-AN a saisi l’occasion pour lancer un appel à propositions visant à sélectionner des projets relatifs aux domaines prioritaires de la parasitologie vétérinaire en Afrique. « Nous comptons accompagner la recherche en lien avec la santé animale, avec un accent particulier sur l’appareil de vétérinaire. », a indiqué Dr Abel Biguezoton, membre du Comité directeur de WAAVP-AN et chercheur au Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone Subhumide (CIRDES).

Les projets retenus bénéficieront d’un accompagnement allant de 25 000 à 200.000 dollars US. Un budget de 750.000 dollars est prévu dans ce cadre pour le compte de l’année 2024. Ceci grâce à l’appui financier de la Fondation Bill & Melinda Gates qui accompagne WAAVP-AN pour sa mise en place et ses activités sur une période de cinq ans.

Les délégués de dix pays ont participé à l’atelier de lancement dont Bénin, Ouganda, Kenya, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud, Cameroun, Maroc.

Plusieurs communications axées essentiellement sur la parasitologie vétérinaire, la résistance antiparasitaire, e autres ont meublé l’atelier de lancement du WAAVP-AN.

Bref aperçu du WAAVP-AN

Communauté ouverte et dynamique dans le domaine de la parasitologie vétérinaire en Afrique, le Réseau africain de l’Association mondiale pour l’avancement de la parasitologie vétérinaire (WAAVP-AN) regroupe des personnes et des institutions. Il réunit en son sein des acteurs de la lutte contre les maladies parasitaires animales, des progrès en matière de recherche et de formation, de la pratique de la parasitologie vétérinaire, de l’amélioration du bien-être des animaux et d’une production animale durable sur le continent africain.

Le WAAVP-AN entend former un pool d’experts critiques capables d’évaluer et de recommander des solutions appropriées pour améliorer la gestion des parasites d’importance vétérinaire en Afrique.

