Le Sénégal entre qualification et élimination ce samedi

Dans le cadre de la troisième journée de la phase de Poule à la Coupe du Monde U20, le Sénégal défie la Colombie ce samedi (Groupe C).

Les champions d’Afrique U20 comptent seulement 1 point en deux matchs. L’équipe du Sénégal se classe ainsi dernière du groupe C, derrière la Colombie, le Japon et Israël. Et pour avoir une chance de passer en 8èmes de finale ce samedi soir, les Lionceaux doivent absolument remporter leur dernier match de la phase de poules contre les Colombiens, leaders du groupe.

Le programme de ce samedi à la Coupe du monde U20 en Argentine :

Brésil vs Nigeria à 19h

République Dominicaine vs Italie à 19h

Japon vs Israël à 22h

Colombie vs Sénégal à 22h

J.S

27 mai 2023 par ,