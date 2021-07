Le Roi Mohammed VI félicite les Aigles Verts pour leur couronne

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a félicité le Raja Club Athletic de Casablanca, qui a remporté, samedi à Cotonou, la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2021.



Le Roi du Maroc a exprimé ce samedi ses félicitations à l’équipe le Raja de Casablanca, qui est sacrée vainqueur Coupe de la CAF 2021.

L’équipe marocaine a reçu la consécration en finale de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF-2021) face à son challenger algérien de la JSK.

Sa Majesté s’est entretenu au téléphone à l’issue du match avec le président du club, Rachid Andaloussi, et l’entraîneur Lassaad Chabbi. Le Roi Mohammed VI leur a exprimé ses vives félicitations pour ce sacre qui survient au terme d’un brillant parcours.



Dans son message, le Souverain a chargé le président et l’entraîneur de transmettre ses félicitations aux joueurs, au staff et aux supporters de l’équipe du Raja ’’ pour cet important triomphe, motif de fierté pour l’ensemble du public sportif et tout le peuple Marocain.’’

Le Raja Club Athletic de Casablanca a remporté la Coupe CAF 2021, samedi soir au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou (Bénin) contre l’équipe algérienne de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK).



L’Ambassadeur de Sa Majesté près le Bénin a aussi félicité l’équipe du Raja pour sa brillante victoire à la Coupe de la Confédération. SEM. Rachid Rguibi n’a pas manqué d’exprimer tout le soutien et l’admiration de la communauté marocaine pour cette équipe qui fait la fierté du Royaume chérifien.

La délégation du Raja de Casablanca est rentrée, ce dimanche 11 juillet, au Maroc, en lendemain de la victoire face à la Jeunesse sportive de Kabylie où elle a été accueillie avec tous les honneurs.



Mission accomplie pour les Aigles Verts

La date du 10 juillet 2021 restera gravée en lettre d’or dans les annales du football marocain et du Raja de Casablanca. Les Aigles Verts du Maroc ont réussi à décrocher le graal, au bout d’un match âprement discuté, face aux Algériens de la JSK.

Avec le trophée remporté à Cotonou (2-1), le Raja enrichi son palmarès d’une 3è couronne en Coupe de la CAF.



Le Raja est ainsi le club marocain le plus titré en coupe de la CAF avec trois trophées, suivi de l’AS FAR, du FUS Rabat, du Maghreb de Fès, de la Renaissance de Berkane et du Kawkab Marrakech (KACM), avec un trophée chacun.

L’équipe du Raja est désormais dans la cour des grands avec 12 fois champion du Maroc, 08 fois vainqueur de la Coupe du Trône et triple vainqueur de la Ligue des Champions.



Le prochain défi qui attend les Aigles Verts, est la finale qu’ils vont disputer en août prochain pour la prestigieuse Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions, contre le club saoudien l’Ittihad de Jeddah.

F. B. I.

12 juillet 2021 par