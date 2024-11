Le Real Madrid et Manchester City sérieusement malmenés

La quatrième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions a démarré ce mardi 05 novembre 2024. Malgré au Santiago Bernabéu, les Madrilènes ne sont pas encore bien revenus de leur défaite fait au FC Barcelone lors du Clasico et du Ballon d’Or que Vinicius a loupé.

En effet, l’AC Milan l’a emporté 3-1 contre le Real Madrid sous les sifflets du Bernabéu. L’autre grande surprise de la soirée, est la défaite de Manchester City face au Sporting FC. Les hommes de Pep Guadiola qui ont ouvert la marque à la 4e minute grâce à Foden, ont fini par s’incliné 4-1. On notera aussi la victoire de Monaco à Bologne (1-0) et le gros succès de Liverpool contre Leverkusen (4-0).

Voici tous les résultats de ce mardi en Ligue des Champions :

Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb, 1-4

PSV Eindhoven vs Girona, 4-0

Dortmund vs Sturm Graz, 1-0

Celtic Glasgow vs RB Leipzig, 3-1

Real Madrid vs AC Milan, 1-3

Lille vs Juventus, 1-1

Liverpool vs Leverkusen, 4-0

Sporting vs Manchester City, 4-1

Bologne vs Monaco, 0-1

