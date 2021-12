Le Président Joseph DJOGBENOU a pris part à l’ouverture de la rencontre

Le Président de la Cour constitutionnelle a pris part ce lundi 20 décembre 2021 à Porto-Novo à l’ouverture de la 24e session du conseil d’administration de l’Association africaine des hautes juridictions francophones (AAHJF). Le Professeur Joseph Fifamin DJOGBENOU répondait ainsi à l’invitation du Président de la Cour suprême du Bénin et président du Conseil d’administration de l’AAHJF, Victor Dassi Adossou.

La présente rencontre se tient après celle de la 13e session de formation organisée le 08 novembre 2021 au profit des magistrats de l’AAHJF.

Ces sessions de formation s’inscrivent dans le cadre des efforts de la Francophonie pour enraciner l’état de droit et créer un environnement apaisé, propice à la croissance et au développement dans ses pays membres.

Les participants sont venus de douze (12) pays de l’espace francophone.

AP/PCC

21 décembre 2021 par