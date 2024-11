Le PSIE recrute à 66 autres postes pour des entreprises

Nouveau recrutement sur le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) !

66 postes sont ouverts sur le PSIE pour les détenteurs de diplômes tels que Bac, Deat, Dut, Bts, licence professionnelle, Master, Ingénieur.

Les jeunes diplômés (préalablement inscrits sur la plateforme) peuvent postuler via : https://cutt.ly/FVZDlF8

Les profils recherchés sont entre autres : Agent / Agente spécialisé de production/fabrication en industrie alimentaire ; Secrétaire de direction ; Assistant / Assistante de direction bilingue ; Superviseur d’opérations comptables et financières ; Assistant / Assistante de gestion en ressources humaines ; Assistant d’études statistiques ; Gestionnaire comptable ; Chef de chantier bâtiment ; Chef magasinier / magasinière ; Contrôleur de chantier du BTP ; Dessinateur-projecteur BTP ; Ingénieur(e) / Ingénieur(e)e d’exploitation informatique ; Assistant / Assistante principal de gestion en comptabilité ; Opérateur / Opératrice de production/fabrication en industrie alimentaire ; Chargé d’opérations administratives et juridiques ; Scénariste Multimédia ; Chargé d’opérations de contrôle financier ; Assistant / Assistante d’exploitation informatique Chef d’équipe de production informatique ; Adjoint / Adjointe d’exploitation informatique ; Technicien(ne)supérieur spécialisé en procédés industriels ; Assistant chargé d’études commerciales et marketing ; Chargé d’opérations administratives et juridiques ; Designer UX / UI ; etc.

Le Programme Spécial d’Insertion des jeunes dans l’Emploi (PSIE) est une initiative présidentielle qui consiste “...à recruter, chaque année, à la charge de l’État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques, sur une période de deux ans, avec l’espoir qu’ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l’issue de la période d’insertion, ou alors qu’ils sauront voler de leurs propres ailes dans l’auto emploi…”.

M. M.

