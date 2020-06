Le PAM soutient le Gouvernement en milieu scolaire

Les responsables du Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont effectué une tournée le 09 juin 2020 dernier dans certaines écoles à Ifangni dans le département du Plateau. Des dons de dispositifs de lave-mains, du savon suivis des séances de sensibilisation sur la pandémie du cornavirus ont été les grands moments de cette visite.

Assurer le suivi des écoles à cantines scolaires, inculquer les règles d’hygiène et les gestes barrières contre le Covid-19 aux enfants. C’est à cet exercice que les responsables du Programme Alimentaire Mondial (PAM) se sont essayés ce 9 juin 2020 à Ifangni.

L’objectif est de renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie.

Le gouvernement du Bénin, dans la perspective de trouver une solution atténuante pour la tenue à bonne date de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), a décidé depuis le 11 mai dernier, de la reprise des cours dans les écoles primaires publiques, en l’occurrence les classes de CM2.

Ce contexte, quoique inhabituel pour les écoliers, a laissé l’école presque sans vie.

Pour redonner confiance aux apprenants des écoles à cantines scolaires du Bénin dont il a la charge, le PAM s’est mis dans la danse en s’adaptant au nouvel environnement créé par le coronavirus.

Une tournée a donc été initiée pour s’enquérir de la situation sur le terrain. De l’EPP Djègou Nagot dans l’arrondissement de Daagbé à l’EPP Gbénonkpo, l’ambiance est la même. Le personnel enseignant et les enfants travaillent dans le respect du port obligatoire de masque tel que recommandé par le gouvernement.

La distanciation sociale d’au moins un mètre est scrupuleusement respectée. L’enjeu semble être cerné de tous comme le témoigne la petite Andréa Akpiti, écolière en classe de CM2 à l’EPP Gbénonkpo : ‹‹ Je porte mon masque à cause du Covid-19 ››. Pour son camarade de classe Alosè Abraham, ‹‹ le coronavirus est venu pour nous tuer. C’est pourquoi nous portons les cache-nez et lavons régulièrement les mains à l’eau et au savon ››.

Même si le lavage des mains était déjà une activité d’hygiène intégrée à l’offre de repas aux enfants à l’école dans le cadre du programme des cantines scolaires, l’avènement du coronavirus est venu renforcer l’hygiène des mains.

Les partenaires du PAM qui sont en contact avec les communautés, ont donc intégré la sensibilisation sur ce geste barrière dans leurs interventions habituelles. Ceci, pour adapter le fonctionnement des cantines scolaires au contexte du temps. ‹‹ Avec les nouveaux dispositifs et savons offerts par le PAM, les enfants lavent désormais les mains cinq fois entre 8h et la fin des repas de midi. Le geste continue jusqu’à leur retour à la maison ››, confie Pierre Zanvokindo, Directeur de l’EPP Gbénonkpo.

Des séances de simulations sur la distanciation sociale et les règles d’hygiène ont été menées. Ce que les écoliers ont vivement apprécié tout en remerciant le PAM et le Gouvernement du Président Patrice Talon pour tout ce qu’ils font en faveur de l’école béninoise.

Juliette MITONHOUN

