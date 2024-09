Le Nigéria étrille le Bénin 3-0

A Uyo, les Super Eagles du Nigéria n’ont laissé aucune chance aux Guépards du Bénin. Ce samedi, la bande à Gernot Rohr s’est inclinée 3 buts à 0 au terme du match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.

Après la défaite 2-1 en juin dernier, le Nigéria se devait de répliquer face au Bénin ce samedi 7 septembre d’entrée dans les éliminatoires de la CAN 2025. Et ceci, d’autant plus que les Super Eagles jouaient devant leurs supporters à Uyo. Les poulains du sélectionneur Augustine Eguavoen ont répondu présents. Victor Osimhen et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 3-0.

Ademola Lookman a signé un doublé. Le nouvel attaquant de Galatasaray Victor Osimhen, a lui aussi été décisif. Avec cette victoire, le Nigéria prend seul la tête du groupe D, devant le Rwanda et la Libye, qui se sont neutralisés mercredi dernier (1-1).

Le Bénin occupe au terme de la première journée la dernière place au classement. Il va falloir réagir lors de la seconde journée, face aux Amavubi de la Lybie à Abidjan mardi prochain.

J.S

7 septembre 2024 par