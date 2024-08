Le Mpox, variole du singe n’est pas la même chose que le Covid-19. Ce sont les assurances du directeur Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Hans Kluge lors d’un point de presse, mardi 20 août 2024, à Genève.

Plusieurs pays africains enregistrent des cas de variole de signe. L’épidémie de variole du singe constitue une urgence de santé publique de portée internationale mais elle n’est pas le nouveau coronavirus. « Ce n’est pas la même chose que le Covid-19 et le Mpox peut être maîtrisé », a confié Hans Kluge, le Directeur régional de l’OMS pour l’Europe de l’OMS rapporté par l’Organisation des Nations unies. D’après ce que nous savons, poursuit-il, la variole simienne se transmet principalement par contact cutané avec les lésions de la variole, y compris lors des rapports sexuels. Il informe également que « chaque mois une centaine de nouveaux cas de clade II du Mpox sont signalés dans la région européenne ».

Selon Hans Kluge, il faut « lutter ensemble contre le Mpox dans toutes les régions et sur tous les continents ». « Acheter des vaccins et des antiviraux pour ceux qui en ont besoin, sur la base d’évaluations stratégiques des risques. En résumé, même si nous renforçons notre vigilance à l’égard du clade I du Mpox, nous pouvons - et devons - nous efforcer d’éliminer une fois pour toutes le clade II en Europe », a-t-il ajouté. Il souligne la nécessité d’agir avec la région africaine de l’OMS et ses États membres touchés.

21 août 2024