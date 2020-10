Le Mef sécurise l’utilisation des fonds FADEC

Les acteurs communaux sont sensibilisés sur l’importance et le rôle des délégués du Contrôleur Financier dans les dépenses publiques. Les résultats de la mission réalisée conjointement par le Contrôle Financier et la Commission Nationale des Finances Locales sont rendus publics, mercredi 30 septembre 2020, à la salle de conférence du Ministère de l’économie et des finances.

La salle de conférence du Ministère de l’économie et des finances a servi de cadre à la restitution des résultats de la mission tenue du 22 juillet au 11 septembre 2020 dans les soixante-dix-sept (77) communes du Bénin sur l’importance et le rôle des délégués du Contrôleur Financier dans les dépenses publiques conjointement.

A l’ouverture des échanges, mercredi 30 septembre 2020, le contrôleur financier Eric Georges Yetongnon a fait savoir que l’objectif du Ministre de l’Economie et des Finances est de pourvoir mettre à la disposition de chaque commune un représentant du Contrôle Financier. « Nous voulons bien compter sur l’appui indéfectible des Partenaires Techniques et Financiers et de toutes les parties prenantes pour la réussite de cette opération, gage de la sécurisation des ressources des PTF et du développement à la base », a-t-il indiqué.

Selon Herman Takou, directeur de cabinet, le Ministre de l’Economie et des Finances a trouvé la solution pour la bonne gestion des communes.

Le contrôle a priori auprès des maires permettra, selon le directeur de cabinet, d’assurer la qualité de la dépense, de certifier l’exécution financière des dépenses communales et d’assurer l’appui-conseils permanent aux acteurs communaux afin de les accompagner dans le respect des textes de la République.

Il n’a pas manqué de remercier le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, la CONAFIL et tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de la mission.

Présentant les résultats de la mission conjointe, Eric Georges Yetongnon, Contrôleur Financier a fait savoir que la qualité de la dépense publique dans le respect des textes règlementant l’exécution financière s’est améliorée, qu’il y a une estimation plus sincère des taux d’attachements, la prévention des risques financiers et l’amélioration considérable de la qualité du contenu des contrats, et autres.

