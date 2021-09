Le Médiateur et l’ambassade de France explorent des pistes de partenariat

L’ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy, a été reçu en audience, vendredi 24 septembre 2021, par le Médiateur de la République Pascal Essou.

Les attributions du Médiateur ont été présentées au diplomate français.

Selon Marc Vizy, ambassadeur de la France près le Bénin, le Médiateur de la République joue non seulement un rôle d’intermédiation mais aussi d’apaisement. L’institution a presque les mêmes attributions que le Défenseur des droits de l’homme en France.

Marc Vizy et Paul Essou ont exploré les pistes de partenariats que peuvent nouer le Médiateur de la République et l’Ambassade de France.

Paul Essou a demandé l’accompagnement de l’Ambassade de France pour l’installation des délégations du Médiateur de la République dans d’autres départements en dehors des trois représentations.

« C’est un vrai un besoin de pouvoir avoir des délégations plus près de la population puisque le rôle du Médiateur est de faire cet intermédiaire entre la population et les administrations », a indiqué l’ambassadeur Vizy que la doléance n’a visiblement pas laissé indifférent.

