Le Marocain Bounou offre le 7e sacre à Séville

Le FC Séville a remporté ce mercredi 31 Mai 2023 la Ligue Europa grâce notamment à son gardien marocain Yassine Bounou. Séville est à son 7e trophée en la compétition.

Bounou qui a largement contribué à hisser le Maroc jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, notamment lors de la séance de tirs au but en 8es de finale contre l’Espagne, a encore démontré tout son talent ce mercredi soir lors de la finale de l’Europa League.

Le gardien marocain a permis au FC Séville de remporter la 7e Ligue Europa de son histoire en dominant l’AS Rome aux tirs au but en finale (1-1, 4-1) ce mercredi à Budapest.

Le Marocain a en effet brillé durant la séance de tirs au but en détournant, du pied, la deuxième tentative adverse, signée Mancini, puis en déviant la suivante, d’Ibanez, sur le poteau. Logiquement fêté comme un héros par ses coéquipiers suite au tir au but libérateur transformé par Montiel, Bounou aura largement contribué à infliger à José Mourinho la première défaite de sa carrière dans une finale européenne.

Egalement élu homme du match de la finale, Bounou dédie son trophée au peuple marocain.

« On a entamé une saison difficile mais on mérite de gagner, les arrêts d’aujourd’hui me font penser à ceux de la Coupe du Monde. J’offre ce trophée aux supporters Marocains et à ma famille ! », a-t-il déclaré tout joyeux.

