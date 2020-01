Face à l’épidémie du Coronavirus en Chine, plusieurs pays ont décidé de rapatrier leurs ressortissants en attendant la maîtrise de la situation.

Lors d’une séance de travail le 27 janvier 2020, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a ordonné l’évacuation d’une centaine de Marocains se trouvant à Wuhan en Chine.

Selon le communiqué du Cabinet Royal, Sa Majesté le Roi a donné « ses très hautes Instructions pour le rapatriement de la centaine de ressortissants marocains, essentiellement des étudiants, se trouvant actuellement à Wuhan, capitale de la province du Hubei.

Le Souverain a également ordonné que « les mesures nécessaires soient prises au niveau des moyens de transport aérien, des aéroports appropriés et des infrastructures sanitaires d’accueil spécifiques ». Il a aussi ordonné au « Chef du gouvernement et aux différents responsables présents, chacun dans son domaine de compétence, d’assurer le suivi et la coordination adéquats ».

Le virus est apparu en décembre dernier dans le centre de la Chine à Wuhan désormais placée en quarantaine par les autorités chinoises. Quelque 56 millions d’habitants sont concernés.

Le nouveau virus a déjà fait plus de 100 morts en Chine et les cas confirmés avoisinent 6000 dans le pays.

Les premiers cas sont signalés un peu partout dans le monde.

Face à cette épidémie, plusieurs pays organisent le rapatriement de leurs ressortissants à Wuhan. C’est le cas des Etats-Unis, de la France et du Japon.

Les pays comme l’Allemagne ou la Thaïlande et bien d’autres envisagent aussi une possible évacuation de leurs ressortissants.

Aussi, plusieurs pays ont-ils renforcé les mesures de précaution à leurs frontières. L’Allemagne où un cas de contamination a été confirmé lundi après les premiers cas en France a invité ses ressortissants à éviter les voyages non indispensables en Chine.

Akpédjé AYOSSO

29 janvier 2020 par