Le Maroc et le Bénin se neutralisent à l’aller

Le match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminin des moins de 17, Inde 2022 s’est soldé par un nul, dimanche 06 mars 2022, entre le Maroc et le Bénin.

1-1. C’est sur ce score que Les Lioncelles de l’Atlas et Les Ecureuils du Bénin se sont quittées au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le Maroc a marqué à la douzième minute de jeu. A la vingt-deuxième minute, Les Ecureuils ont égalisé.

La rencontre compte dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin U-17 qui se jouera en Inde du 11 au 30 Octobre 2022.

A la suite de ce match aller à Porto-Novo (Bénin), Les Lioncelles de l’Atlas et Les Ecureuils du Bénin s’affronteront en manche retour le 19 mars 2022 au stade Prince Moulay El Hassan de Rabat (Maroc).

M. M.

7 mars 2022 par