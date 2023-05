Le Maroc dévoile son commando contre l’Afrique du Sud

Assuré de sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique en Côte d’Ivoire l’an prochain, le Maroc affrontera le Cap-Vert en match amical le 12 juin prochain à Rabat puis l’Afrique du Sud le 17 juin à Johannesburg dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires.

Pour ces deux matchs, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a dévoilé ce vendredi 26 Mai sa liste de joueurs retenus. Liste marquée par quatre retours. Ceux du latéral gauche Adam Masina et de l’attaquant Tarik Tissoudali, qui avaient tous deux déclaré forfait pour la Coupe du monde 2022. Le retour de l’ailier Oussama Idrissi, en forme avec le Feyenoord Rotterdam et dont le dernier appel remontait à 2019, est également à noter.

Les cadres comme Bounou, Aguerd, Hakimi, Sofyan Amrabat, Ziyech et En-Nesyri sont bien là.

La liste du Maroc contre le CAP Vert et l’Afrique du Sud :



لائحة المنتخب الوطني لمباراتي الرأس الأخضر 🇨🇻 وجنوب إفريقيا 🇿🇦

🚨List for the matches against Cabo-Verde & South Africa#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/MFOnLU7RT4

