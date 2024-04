Le Maroc accueille la CAN de Futsal du 11 au 21 Avril

Avant la CAN 2025 de football, le Maroc va organiser la 7e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal. La compétition va se dérouler du 11 au 21 Avril prochain.



Le Royaume du Maroc s’apprête à accueillir la CAN de Futsal 2024. Le tournoi qui se joue du 11 au 21 Avril va réunir huit pays. Il s’agit du Maroc, du Ghana, de la Mauritanie, de la Lybie, de la Zambie, de la Namibie, de l’Angola et de l’Égypte. Cette nouvelle compétition continentale s’annonce comme un nouveau sacre pour le Royaume, qui ne cesse de confirmer son leadership dans le domaine sportif et son engagement envers le développement du football africain, et ce dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En effet, le Maroc a déjà accumulé une expérience riche et un savoir-faire indéniable en matière d’organisation d’événements sportifs de grande envergure.

Le CHAN 2018, la CAN Futsal 2020 à Laayoune, la dernière CAN féminine et la prochaine, la CAN U23, les 5 prochaines éditions de la CAN féminine U17, la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, mais aussi plusieurs éditions de la Coupe du Monde des Clubs dont la dernière en date.

Tout ceci est bien évidemment le fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui accorde une importance particulière au développement du sport et à la promotion des valeurs de fair-play et de solidarité.

Le Souverain ne ménage aucun effort pour faire du Maroc une terre d’accueil privilégiée des grandes compétitions sportives et un acteur incontournable du paysage sportif africain.

