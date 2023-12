Le Mali corrige l’Argentine et finit 3e

Le match de classement de cette 19e édition de la Coupe du Monde U17 en Indonésie s’est joué ce vendredi 01 Décembre 2023. Face à l’Argentine, le Mali s’est logiquement imposé 3-0 et remporte la médaille de bronze.

Très vite durant le match, les Maliens de Soumaila Coulibaly marquaient le but d’ouverture déjà à la 9e minute grâce à Ibrahim Diarra d’une belle frappe enroulée dans le petit filet. Les Albicelestes avaient du mal à contenir les nombreux assauts maliens dans leur surface, au point de concéder même un deuxième but avant la pause. Un but signé Mamadou Doumbia.

De retour des vestiaires, le Mali a aggravé le score sur un but de Hamidou Makalou, joueur le plus petit par la taille de la compétition (1m64). Il s’offrait un festival dans la surface adverse pour pousser le ballon dans le but vide à la 48e. Le score va ainsi rester inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Une victoire avec la manière pour les Maliens qui bouclent leur compétition sur une très bonne note.

J.S

