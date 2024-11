Le Made in Benin à l’honneur à la China International Import Expo

Du 5 au 10 novembre 2024, le Bénin participe à la 7e édition de l’Exposition Internationale d’Importation de la Chine (CIIE) à Shanghai. Il s’agit d’une foire internationale qui regroupe des milliers d’exposants et visiteurs provenant de tous les continents.

Le Made in Benin à nouveau sous les projecteurs en Chine à la 7e édition de l’Exposition Internationale d’Importation. A l’occasion de ce grand rendez-commercial et d’affaires qui cristallise la Chine comme un marché en pleine expansion, plusieurs produits localement fabriqués au Bénin seront mis en valeur.

La CIIE selon les services de communication du gouvernement, constitue une occasion unique pour le Bénin de se présenter comme un acteur clé dans le secteur des exportations à travers la valorisation de ses atouts incontournables, notamment : l’ananas pain de sucre, les amandes de noix de cajou ainsi que les produits à base de miel et de karité.

Depuis son lancement en 2018, elle se présente comme une plateforme centrale pour les pays et entreprises désireux de s’implanter sur le marché chinois.

F. A. A.

2 novembre 2024 par ,