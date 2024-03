Le Ligue 1 Uber Eats Trophées des Académies Disponible sur Youtube !

Imaginée par la Ligue 1 Uber Eats (www.Ligue1.com) et Canal+ Afrique, la première édition du Ligue 1 Uber Eats Trophée des Académies est désormais disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la Ligue 1 Uber Eats.

Incroyable aventure humaine et sportive transportant les téléspectateurs dans le quotidien des meilleurs footballeurs de moins de 17 ans s’affrontant dans le cadre d’un tournoi international disputé sur 5 jours, le Ligue 1 Uber Eats Trophée des Académies est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de la Ligue 1 Uber Eats.

Avec un rythme de deux épisodes (d’une durée de 40min) par semaine, diffusés chaque mardi et chaque jeudi à 18h, la Ligue 1 Uber Eats propose gratuitement ce contenu original à tous les fans de football.

Six académies prestigieuses de football s’affrontent au fil des épisodes : ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Dakar Sacré Coeur (Sénégal), Kadji Sports Academy (Cameroun), USS Kraké (Bénin), FC Lorient et Toulouse FC (France). Tout au long de la semaine, elles se rendent coup pour coup avec un seul objectif : la victoire.

Grâce à cette série inédite, plongez en immersion dans chacune des académies pour être au plus près de leur formation, entraînement et sélection pour le Grand Tournoi.

Derrière chaque jeune, ce sont des coachs et des formateurs engagés, professionnels et passionnés. Au-delà de l’enseignement du football, ils transmettent à ces joueurs prometteurs des valeurs éducatives fortes telles que le respect, le dépassement de soi-même, la solidarité et l’esprit d’équipe. Le tout avec la participation d’anciens joueurs de Ligue 1 Uber Eats, précieux dans le partage de leur expérience et de leur expertise : José-Karl Pierre-Fanfan, Fousseni Diawara, Aurélien Chedjou ou encore Kaba Diawara

Alors, qui sortira vainqueur de ce premier Trophée des Académies ? Rendez-vous dès maintenant sur la chaîne YouTube de la Ligue 1 Uber Eats ! (https://apo-opa.co/3PCM1ju)

Imaginée par la LIGUE 1 UBER EATS et CANAL+ Afrique, la première édition du Trophée des Académies est disponible sur la chaîne YouTube de la Ligue 1 Uber Eats (https://apo-opa.co/3PFy2cB)

29 mars 2024 par