Le Kazakhstan soutient l’intégrité territoriale du Maroc

La République du Kazakhstan soutient l’intégrité territoriale du Maroc et se félicite du Plan d’Autonomie présenté par le Royaume pour le Sahara marocain.

Le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Murat Nurtleu, a exprimé, vendredi 28 février à Rabat, le soutien de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume et au Plan d’Autonomie présenté par le Maroc en 2007.

Dans un Communiqué conjoint, signé avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leur entretien, M. Murat Nurtleu, a exprimé “son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et s’est félicité dans ce cadre du Plan d’Autonomie présenté par le Maroc comme base sérieuse et crédible pour parvenir à travers les négociations à une solution politique à la question du Sahara”.

Ce soutien indéfectible du Kazakhstan au Plan d’Autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, revêt une signification particulière, vu l’importance et le rôle de premier plan qu’occupe ce pays en Asie centrale.

La position de ce grand pays sur le dossier du Sahara marocain renforce les acquis majeurs du Royaume concernant sa cause nationale, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La République de Kazakhstan rejoint ainsi la longue liste du soutien international au Plan d’Autonomie comme seule et unique solution au différend régional autour des provinces du Sud du Royaume.

Le Chef de la diplomatie Kazakh, en visite officielle au Maroc, a souligné que son pays “apprécie hautement les efforts entrepris par le Secrétaire Général de l’ONU et son Envoyé Personnel pour le Sahara, conformément aux paramètres définis dans les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité sur la question du Sahara”.

La dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara marocain, la 2756, adoptée le 31/10/2024, a réaffirmé le sérieux et la crédibilité de l’Initiative d’Autonomie, confirmé les paramètres de la solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis au différend artificiel sur le Sahara marocain, et consacré le format des tables rondes en tant que seul cadre pour mener le processus politique onusien.

