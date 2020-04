C’est une autre structure qui aura en charge la lutte contre la corruption au Bénin. En remplacement de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC) qui s’est révélée budgétivore, et dont les résultats sont mitigés, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé ce mercredi 1er avril 2020 en Conseil des ministres, de la création du Haut commissariat à la prévention de la corruption.

Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de cette structure a été transmis à l’Assemblée nationale, renseigne le Conseil des ministres. Cette nouvelle structure selon le gouvernement, entre dans le cadre de la nouvelle dynamique qui vise à renforcer le cadre institutionnel et promouvoir les mesures de bonne gouvernance, notamment avec la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), la Cellule nationale de traitement des informations financières (CINTIF), et la Brigade économique et financière (BEF).

Le Haut commissariat à la prévention de la corruption se concentrera sur des missions de prévention et de dénonciation dans un format qui en privilégie l’efficacité, précise le communiqué final de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. Cette restructuration selon le gouvernement, découle aussi de l’option de confier désormais cette mission à une personnalité de grande réputation morale et professionnelle.

