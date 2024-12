Le Grand Théâtre de Rabat en lice pour abriter la cérémonie

Le Grand Théâtre de Rabat pourrait abriter le tirage au sort de la Coupe du Monde 2030. Ce joyau architectural du Royaume du Maroc est en lice avec la MEO Arena de Lisbonne (Portugal) et le WiZink Center de Madrid (Espagne).

Trois sites sont candidats pour abriter la cérémonie du tirage au sort du Mondial 2030, co-organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal. Dans son rapport d’évaluation de la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030, la FIFA a dévoilé les lieux proposés pour abriter le tirage au sort de cet événement footballistique mondial.

Le choix se fera entre les villes de Rabat, Lisbonne et Madrid pour abriter ledit événement. Parmi ses concurrents, Le Grand Théâtre de Rabat ne manque pas d’atouts pour accueillir la cérémonie du tirage au sort de ce grand rendez-vous du football mondial.

« Le Grand Théâtre de Rabat est un grand centre des arts du spectacle situé sur les rives du fleuve Bou Regreg de la ville. Sa superficie totale de 25.000 m² et sa capacité intérieure de 1.800 places semblent répondre aux exigences pour organiser le tirage final », peut-on lire dans le rapport de la FIFA.

