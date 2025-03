Le Ghana désigné pays hôte, le Bénin déjà qualifié

La Confédération Africaine de Football a porté son choix sur le Ghana pour accueillir la phase finale continentale du Championnat d’Afrique de Football Scolaire de la CAF 2025. La compétition se tiendra en avril prochain.

La CAF a confirmé que le Ghana sera l’hôte de la phase finale du Championnat d’Afrique de Football Scolaire de la CAF 2025, qui se tiendra du 21 au 26 avril 2025. Les rencontres décisives auront lieu au Stade sportif de Legon de l’Université du Ghana, à Accra.

46 pays sont inscrits pour participer à la saison 2024/25 en alignant leurs équipes scolaires nationales lors des qualifications zonales qui se sont déroulées entre octobre 2024 et janvier 2025. Les vainqueurs des six zones de la CAF ainsi que les équipes gagnantes garçons et filles des finales 2023/24 rejoindront le pays hôte (Ghana) pour les finales continentales.

Le Bénin figure parmi les équipes qualifiées pour la phase finale continentale 2024-2025 du Championnat d’Afrique de Football Scolaire de la CAF. Une qualification puisque le Ghana, sacré champion de la zone UFOA-B chez les filles et désormais pays organisateur, libère ainsi une place qualificative. C’est donc le vice-champion, le Bénin, qui décroche son billet pour cette CAN scolaire 2025.

Les Amazones scolaires s’étaient inclinées (0-1) face à leurs homologues ghanéennes en novembre dernier au Niger, lors de la finale du tournoi UFOA-B.

17 mars 2025