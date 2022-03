Le Crédit-Artisans lancé au Bénin

Les artisans béninois peuvent faire désormais des prêts. Le gouvernement a mis en place, vendredi 25 mars 2022, le "Crédit-Artisans Arch".

Dans le cadre du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (Arch), le gouvernement béninois a mis en place le "Crédit-Artisans Arch", qui est opérationnel depuis vendredi 24 mars 2022. « (...) Hier seulement (vendredi 24 mars 2022, ndlr), nous avons mis en place le crédit-Artisans Arch pour leur permettre (aux artisans, ndlr) d’emprunter 100.000 à 2.000.000 FCFA pour pouvoir s’installer », a annoncé Véronique Tognifodé, ministre des affaires sociales et de la microfinance, samedi 26 mars 2022, lors d’une conférence de presse conjointe avec la ministre de l’industrie et du commerce et le Secrétaire général adjoint du gouvernement.

