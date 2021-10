Le Championnat national de football repoussé d’une à deux semaines

Le secrétaire général de la Fédération Béninoise de Football (FBF), Claude Paqui, a donné les raisons du report. C’est sur une émission sportive de l’ORTB.

Initialement prévu pour le 16 octobre 2021, la Super Ligue Pro de football du Bénin a été reporté.

« Il y a un certain nombre de choses qu’on n’avait pas prévu mais que nous venons d’exiger aux clubs. Et ces mesures doivent être prises en compte », a indiqué Claude Paqui, secrétaire général de la FBF. Les mesures à prendre compte, selon le Sg de la FBF concernent l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19 qui est faite aux joueurs et à leur staff avant toute participation aux compétitions organisées par la Fédération.

La livraison des vingt-deux stades en construction dans tout le Bénin est également attendue. « Ça nous fait un glissement d’une ou deux semaines », a expliqué M. Paqui, sur une émissions sportive de la télévision nationale.

