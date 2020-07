Le CNPA-Bénin invite la HAAC à être logique

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a ordonné il y a quelques jours la fermeture sans délai des médias en ligne au Bénin. Étonné de cette démarche, le Conseil National du Patronat de la Presse et de l’Audiovisuel du Bénin (CNPA-Bénin) par un communiqué en date du 10 juillet invite la HAAC à être rigoureuse et logique avec elle-même.

Dans son communiqué le président du CNPA-Bénin Seth Evariste Hodonou, rappelle que à la date du 25 mai 2018 au plus tard, les promoteurs des médias en ligne avaient été invités à faire les formalités d’autorisation. Ces formalités sont restées sans suite à ce jour alors que dans le cahier des charges, la HAAC, elle-même s’était fixée un délai maximum de trois mois.

Le CNPA-Bénin s’étonne de cette démarche à travers laquelle l’institution de régulation essaie de prévaloir de ses propres turpitudes.

Le patronat invite la HAAC à être rigoureuse et logique avec elle-même, au lieu de cette tentative de musèlement qui va à l’encontre de la dynamique de promotion de l’utilisation d’internent que promeut si heureusement le gouvernement du président Patrice Talon.

A.A.A

11 juillet 2020 par