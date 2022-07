Le CEP, session des malades démarre ce lundi

La composition démarre ce lundi 04 juillet 2022 pour les candidats à l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP) qui n’ont pu composer à la session normale.

Le Certificat d’Études Primaires (CEP) session des malades 2022 débute ce lundi 04 juillet 2022 et prend fin le jeudi 07 juillet 2022 sur toute l’étendue du territoire national.

Cette composition ne concerne que les candidats qui n’ont pu se rendre dans les centres d’examen pour raisons de santé.

Selon le programme de la session des malades rendu public par la Direction des examens et concours du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (DEC/MEMP), les épreuves démarrent dans la matinée du lundi 04 juillet avec la lecture, l’expression écrite et Education scientifique et technologique (EST) et en soirée avec Education sociale (ES) et Education artistique (EA).

Les épreuves se poursuivront mardi 05 juillet avec les Mathématiques et dictée dans la matinée et d’Education artistique (EA) en soirée.

Tout comme les candidats à la session normale, ceux de la session des malades composeront dans les épreuves d’Education Physiques et Sportives (EPS) les 06 et 07 juillet 2022.

