Le Burkina approuve la nomination de Gildas Agonkan comme ambassadeur du Bénin

Les autorités militaires au Burkina Faso ont marqué leur accord ce mercredi 12 mars 2025, pour la nomination de Gildas Agonkan, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin au pays des hommes intègres.

En plus de ses fonctions d’ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire au Niger, Gildas Agonkan va diriger la représentation diplomatique du Bénin au Burkina Faso. Les autorités militaires ont approuvé sa nomination lors de la session ordinaire du Conseil des ministres, tenue ce mercredi 12 mars 2025, sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré.

« Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de Monsieur Gildas Habib Bignon Agonkan, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Bénin auprès du Burkina Faso, avec résidence à Niamey au Niger », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le nouvel ambassadeur du Bénin au Burkina Faso est en poste à Niamey depuis juin 2023.

