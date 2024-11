Le Brésil soutient le candidat égyptien Khaled El-Enany

Le candidat égyptien à la direction générale de l’UNESCO, Khaled El-Enany bénéficie du soutien officiel du Brésil. L’annone a été faite, lundi 25 novembre 2024, à travers un communiqué.

Dans la dynamique de promouvoir une organisation plus démocratique, inclusive et tournée vers l’avenir, le Brésil a décidé de soutenir Khaled El-Enany, candidat égyptien au poste de directeur général de l’UNESCO.

À travers cette candidature, informe le communiqué, il aspire à faire de l’UNESCO une organisation au service des peuples, capable de proposer des solutions concrètes aux grands défis du XXIe siècle. Khaled El-Enany a pris part à la réunion de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en octobre à Paris, ce qui consolide cette dynamique, et montre son engagement en faveur des valeurs francophones, au cœur de son projet pour l’UNESCO.

« Plus que jamais, l’UNESCO doit être une boussole morale et une force d’action pour un monde en quête d’équilibre. Le soutien brésilien, qui s’ajoute à celui de l’Union africaine, de la Ligue des États arabes et de la France, montre que notre vision partagée d’une UNESCO pour les peuples, plus démocratique et engagée, résonne à travers les continents », a déclaré Khaled el Enany. Il a exprimé sa profonde gratitude au Brésil pour son soutien officiel à sa candidature à la direction générale de l’UNESCO. Ce geste, venant d’un acteur majeur du multilatéralisme, souligne-t-il, témoigne de l’importance cruciale de renforcer une coopération internationale fondée sur le dialogue, l’inclusion et la solidarité.

