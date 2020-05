Le Béninois Mouphtaou Yarou signe un nouveau contrat à Bri gazes

Le seul basketteur béninois évoluant en première division française, Mouphtaou Yarou, sera dans un autre club la prochaine saison.

Précédemment à Pro A, le basketteur béninois a signé un nouveau contrat à Bri gazes, un club de première division dans le sud-ouest de la France non loin de Bordeaux.

Pour le basketteur, « c’est la meilleure solution après 18 mois de blessure ». Il dit être intéressé par ce club qui, à l’en croire, a une très bonne situation, et une bonne philosophie. « C’est une équipe très familiale, je vais m’adapter très rapidement là-bas », a rassuré Mouphtaou Yarou. Il a exprimé son ambition d’être un grand leader au sein du nouveau club pour qu’ils aient une très bonne saison l’année prochaine.

Pour la signature du contrat, le basketteur béninois a affirmé avoir été en en contact avec plusieurs autres équipes, y compris la précédente, le Valois, et son employeur de cette année. Des échanges très intéressants ont eu lieu par messagerie, vidéoconférence avant la signature du contrat qui va durer une année, a-t-il souligné.

