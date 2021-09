Le Bénin se dote d’une aire de pétanque de 2500 places

Le Bénin disposera bientôt d’un boulodrome de 2500 places, intégrant des aires annexes de distraction. Le gouvernement a autorisé, mercredi 08 septembre 2021, en conseil des ministres, l’ouverture des formalités d’attribution de marché du projet de construction et d’équipement du boulodrome international.



L’objectif du gouvernement est de doter le Bénin d’infrastructures conformes aux standards internationaux dans le cadre de l’organisation du championnat mondial de pétanque et jeu provençal qui sera organisé en 2022 au Bénin. « A cet effet, un cabinet d’architecture spécialisé, en mesure de livrer un travail de qualité dans les délais prescrits, a été identifié. Il devra réaliser une conception architecturale à la hauteur d’un pareil projet ainsi que des ouvrages répondant aux impératifs de sécurité, de fonctionnalité des espaces et de confort des spectateurs », précise le compte rendu du conseil des ministres.

Le Conseil a autorisé les procédures relatives à l’attribution du marché notamment la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction et d’équipement d’un boulodrome international à Abomey-Calavi.

