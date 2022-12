Le Bénin se dote d’un budget axé sur le développement durable

La représentation nationale a adopté le budget général de l’Etat exercice 2023. Sur les 3.033,337 milliards de francs FCFA alloués au gouvernement, près de 1000 milliards de FCFA soit environ 45,6% desdites ressources sont destinées aux actions à sensibilité sociale pour une perspective de croissance économique de l’ordre de 6,5% contre 6% attendue fin 2022.





Le projet de loi des finances, gestion 2023 adopté par les députés, ce jeudi 1er décembre 2022, est axé sur le développement durable. Dans son articulation, le gouvernement a donné priorité aux secteurs ci-après : l’assainissement du cadre de vie, la protection sociale/les affaires sociales et la microfinance, l’éducation, l’eau, l’énergie, la santé, le numérique, la sécurité et la protection civile, l’emploi des jeunes, les sports, l’agriculture, etc. Une politique en phase avec les ODD.

Dans le domaine de l’assainissement du cadre de vie, les priorités pour 2023 peuvent se résumer comme suit : la poursuite, la modernisation du système de gestion des déchets solides ménagers à d’autres grandes villes du Bénin, en y incluant la gestion des boues de vidange et eaux usées et la promotion agroforestière et économique du recyclage, la promotion des énergies de substitution et gestion de la biomasse-énergie, la poursuite de la construction de 35 marchés, la mise en œuvre de l’Assainissement pluvial des villes secondaires ; la promotion des logements décents ; l’aménagement des voies de desserte des stades communaux ; la poursuite de l’asphaltage ; etc.

En ce qui concerne les affaires sociales, pour la gestion 2023, l’État contribue à l’amélioration du bien-être des couches vulnérables. Pour ce faire, les priorités sont, entre autres : le renforcement du leadership de l’État dans le secteur de la protection sociale (questions d’agrément et de suivi du respect des normes) ; la poursuite de la mise en place de l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) ; la mise en place d’un programme élargi de filets de sécurité sociale ; l’amélioration des conditions d’accès des femmes à la propriété foncière productive, aux filières porteuses, aux matériels agricoles mécanisés et aux intrants dans les communes ; la promotion des systèmes légers de prise en charge des personnes vulnérables (familles hôtes, appui aux Activités Génératrices de Revenus (AGR), aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV), aux Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH)) ; etc.

Dans le secteur de l’eau, la politique économique de l’État vise à assurer équitablement l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et la valorisation de l’eau, des ressources minières et pétrolières, des terres et des ressources connexes. A cet effet, l’accent est mis pour 2023 sur : le renforcement du système d’Approvisionnement en Eau Potable de la ville de Cotonou et ses agglomérations ; l’alimentation en eau de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé ; l’accélération de l’accès équitable et durable à l’eau potable pour les populations en zones urbaines et péri-urbaines ; la réhabilitation des adductions d’eau villageoises existantes, le renforcement et la densification des réseaux de distribution ; etc.

Dans le domaine agricole pour la gestion 2023, l’État focalisera sa politique sur l’amélioration des performances du secteur agricole, pour le rendre capable d’assurer de façon durable la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et de contribuer au développement économique et social des hommes et femmes du Bénin pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). A ce titre, les priorités sont axées sur : la consolidation des acquis de l’opérationnalisation des pôles de développement agricole ; la mise en œuvre du Programme National de Développement des Plantations et Grandes Cultures ; la promotion d’un nouveau type d’élevage résilient garantissant plus de sécurité et de rentabilité aux éleveurs ; la transformation, le stockage et la conservation des produits agricoles ; etc.

En ce qui concerne l’énergie, l’État veillera à assurer une offre de services énergétiques de qualité, en quantité et en toute sécurité. Pour ce faire, les priorités de 2023 concerneront : la construction d’un barrage hydroélectrique Dogo bis d’une capacité de 128 MW ; (la construction d’une Centrale thermique de 140 MW dans la Zone Économique Spéciale de Glo-Djigbé et d’une centrale thermique IPP GENESIS de 40 MW à Maria Gléta ; l’amélioration de la performance de la SBEE dans le cadre du Projet d’Amélioration des Services Énergétiques (PASE) ; la densification du Réseau de Distribution dans 25 Communes du Bénin (PADSBEE-BADEA) ; la construction d’une centrale solaire photovoltaïque en IPP GREENHEART POWER AFRICA (GPA) de 10 MW ; la poursuite du programme MCA Bénin 2 (Projets Réformes, Distribution) ; etc.

Un budget transversal

Dans son budget 2023, le gouvernement du Bénin a pris en compte tous les secteurs vitaux : Santé, Éducation, Sécurité et autres.

Dans le secteur de la santé, par exemple les priorités pour 2023 portent sur : la réorganisation de la carte sanitaire ; la poursuite de la déconcentration/décentralisation dans le secteur de la santé par la mise en œuvre du plan 2D du secteur et le renforcement du transfert des ressources aux communes à travers le FADeC ; le renforcement de la gestion des épidémies et autres urgences et situations de crise sanitaire ; la construction de 3 hôpitaux de zone de 120 lits (Adjarra-Avrankou-Akpro-Missérété, Adjohoun-Bonou-Dangbo, Zogbodomey-Bohicon-Zakpota) ; le renforcement de l’assistance médicale aux pauvres, indigents et couches vulnérables ; etc.

D’une manière générale près de 1.000 milliards de francs CFA sur les 3.033 seront investis en 2023 dans des actions ayant un impact direct sur la vie des citoyens.

1er décembre 2022 par