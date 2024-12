Le Bénin représenté par quatre Guépards à Dijon

Ce jeudi 5 décembre 2024 démarre la 51ᵉ édition du Championnat du Monde de Pétanque du côté de Dijon en France. Ils sont quatre Guépards qui y défendront les couleurs béninoises.

Les Guépards champions en doublette mixte et vice-champions en doublette homme de l’édition précédente du Championnat du monde de pétanque sont à la conquête du titre mondial en triplette et en tir de précision pour la 51ᵉ édition du Championnat du Monde de Pétanque. La compétition démarre ce jeudi 05 Décembre 2024 au Zénith de Dijon.

Ils sont plus de 200 athlètes de 48 nations, qui participent à la compétition dans plusieurs épreuves (triplettes, tir de précision et Coupe des Nations pour les éliminés). Le Bénin est représenté par Bio Marcel, Gbetable Marcel, Agonkan Emmanuel et Roland Fagbohoun.

J.S

