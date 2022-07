Le Bénin renforce la sécurité aux frontières avec le Nigéria

Patrouilles intensives, fouilles et contrôles d’identité, ... Les mesures sécuritaires sont renforcées aux frontières avec le Nigéria à partir du 26 juillet 2022 sur instructions du Directeur Général de la Police Républicaine (DGPR) Soumaïla Yaya.

Les unités territoriales et les unités spécialisées de la police béninoise ont été instruites, dans un message-téléphone-porté du Directeur Général de la Police Républicaine (DGPR) Soumaïla Yaya, à « prendre des dispositions nécessaires » pour « intensifier les patrouilles à hauteur des frontières avec le Nigéria ».

Les autres mesures recommandées en réaction à l’évasion de plusieurs détenus de la prison de Kuge (Abuja) au Nigéria dont des membres de groupes terroristes sont : les fouilles et contrôles.

Le DGPR invite les populations à alerter sur la présence de personne suspecte.

M. M.

27 juillet 2022 par ,