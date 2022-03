Le Bénin remporte le trophée Antalya Cup 2022

Les Ecureuils du Bénin ont remporté, ce mardi, le trophée Antalya Cup 2022 à l’issue du match nul avec les Eperviers du Togo à Antalya en Turquie dans le cadre des journées FIFA de mars 2022.

1-1. C’est sur ce score que Les Ecureuils du Bénin ont terminé en match amical face aux Eperviers du Togo, ce mardi 29 mars 2022, après les succès face au Libéria (4-0) et la Zambie (2-1).

A la 12è minute de jeu, les Eperviers ouvrent le score sur une frappe de Laba Hodjo qui reprenait un ballon renvoyé par le gardien béninois Saturnin Allagbé.

Les Ecureuils du Bénin égalisent à la 26è minute grâce à Steve Mounié. Les compteurs resteront à 1-1 jusqu’à la mi-temps et à la fin de la deuxième partie.

Les poulains de Moussa Latoundji totalisent ainsi deux victoires contre un nul. Ce qui permet au Onze national de remporter le trophée Antalya Cup 2022 organisé du 24 au 29 mars 2022 en Turquie et qui a mis aux prises quatre pays africains : Bénin, Togo, Libéria, Zambie.

M. M.

