Le Bénin remporte la médaille de bronze à Gaborone

Le Bénin a pris part à Gaborone au Botswana, à la 6ᵉ édition du Championnat d’Afrique de Tennis par équipe des filles de 12 ans et moins. Au terme de la compétition, la sélection béninoise a remporté la médaille de bronze en terminant à la 3 ème.

Le Bénin s’est fait une place sur le podium au 6 ème

Championnat d’Afrique de Tennis par équipe des filles de 12 ans et moins. Vainqueur du tournoi régional au Ghana en août dernier, l’équipe béninoise a très bien représenté la zone 2 de l’Afrique de l’Ouest.

Pour cette compétition qui réuni les douze meilleures nations africaines de tennis de la catégorie, l’équipe béninoise s’est très bien comportée lors du premier tour. Le Bénin a terminé à la deuxième place de son groupe derrière l’Afrique du Sud. Il obtient ainsi son billet pour les demi-finales.

Mais face à la Tunisie en demi-finale, l’équipe béninoise s’est inclinée (2-1) et manque l’occasion de jouer la finale.

Après cette défaite, Kouagou Tena, Bayaki Moukiyatou et Honfoga Gisèle Nika ont trouvé les ressources nécessaires pour battre le Cameroun (2-1) lors du match pour la troisième place. Elles ont ainsi décroché la médaille de bronze en plus un trophée.

Selon le capitaine Yeropa Fibi Dieudonné, cette performance est le fruit d’une bonne préparation de l’équipe, avec le soutien de la Fédération Béninoise de Tennis (FBT).

"Je tiens à remercier la fédération qui a tout mis en œuvre pour que nous puissions nous préparer dans les clubs, puis en regroupement à Cotonou pendant plus d’une semaine. Cela a permis aux filles de s’entraîner correctement et de s’exprimer pleinement sur le terrain", a-t-il déclaré. Le coach Adéoti Ibrahim a également souligné l’importance de la préparation, affirmant : "À Cotonou, nous avons bien travaillé. Face aux meilleures équipes d’Afrique, nous avons montré de quoi nous sommes capables."

Le secrétaire général de la FBT, Bernardin Codjo, a quant à lui, exprimé sa joie en raison de cette performance avant de remercier le ministère des sports pour son soutien. "Je tiens à remercier le ministre et tout le gouvernement", a-t-il déclaré, avant de lancer un appel au ministre Benoît Dato. "Je l’invite à devenir notre avocat pour obtenir des infrastructures qui nous permettront d’organiser des compétitions au Bénin et de faire briller le tennis béninois."

Par ailleurs, Bernardin Codjo a précisé qu’au retour de ce championnat d’Afrique, un suivi sera assuré pour les athlètes. "La direction technique travaille déjà à mettre en place un programme de suivi pour ces jeunes filles, car dès janvier prochain, elles auront le championnat de zone qui pourrait les qualifier pour les championnats d’Afrique des 14 ans et moins, ainsi que des 16 ans et moins. Un travail est en cours dans ce sens", a-t-il expliqué.

Pour rappel, à l’issue du tournoi, l’Afrique du Sud a terminé première, suivie de la Tunisie, et le Bénin a pris la troisième place.

16 octobre 2024 par