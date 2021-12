Le Bénin réélu à la Présidence de la CIPRES

Au terme de la 31e session du conseil des ministres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) organisée à Cotonou (Bénin) du 14 au 16 décembre 2021, la ministre du Travail et de la fonction publique du Bénin Adidjatou A. Mathys a été réélue présidente de la CIPRES.

Le Bénin prend la présidence de la CIPRES à l’issue de sa 31e session. La ministre du Travail et de la fonction publique du Bénin Adidjatou A. Mathys a été réélue présidente de la CIPRES. S’exprimant le jeudi 16 décembre 2021 à la cérémonie de clôture des travaux, Adidjatou A. Mathys, présidente de la CIPRES a indiqué : « Je vous invite donc à faire le lobbying nécessaire auprès de vos gouvernements respectifs pour faciliter la mise en œuvre effective des décisions et recommandations issues de cette session ordinaire du Conseil des Ministres de la CIPRES pour le plus grand bonheur de nos populations ». La ministre a rassuré de ce que le Bénin ne ménagera aucun effort « pour la traduction effective des décisions prises ici à Cotonou en actions concrètes dans l’intérêt général de sa population ».

Les ministres des seize (16) pays membres de la CIPRES ont fait des recommandations. Il s’agit de l’adoption des projets du plan d’actions et du budget de l’exercice 2022 et du rapport annuel 2020 ; la nomination des membres du comité de surveillance ; l’adoption du projet de procédure de désignation des membres de la commission de surveillance de la prévoyance sociale ; l’approfondissement de l’étude du document du contrat d’objectifs à assigner à la Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale ; la mise en place effective du Fonds d’Investissement Africain (FIA) des organismes de prévoyance sociale ; la tenue d’une session extraordinaire d’un comité d’experts sur la couverture sociale des indépendants et des acteurs du secteur informel. La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) est mise en place le 21 septembre 1993 à Abidjan (Côte d’Ivoire) conjointement par les Ministères des Finances et ceux en charge de la Prévoyance Sociale. La C.I.PRE.S a pour missions de : Fixer les règles communes de gestion ; Instituer un contrôle de la gestion des Organismes de Prévoyance Sociale ; Réaliser des études et élaborer des propositions visant à l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de prévoyance sociale ; Faciliter la mise en œuvre, par des actions spécifiques au niveau régional, d’une politique de formation initiale et permanente des cadres et techniciens des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres. Il faut préciser que les 32e et 33e sessions ordinaires de la CIPRES se tiendront respectivement au Togo et au Burkina Faso.

