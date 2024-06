Le Bénin reçoit le Prix de l’Excellence

Le Bénin recevra le Prix de l’Excellence en reconnaissance de la réussite de l’organisation à Cotonou, des 50è Championnats du monde de Pétanque qui ce sont déroulés en septembre 2023. Cette cette distinction honorifique attribuée par la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) sera remise le 29 juin prochain à Marseille en France, aux membres de la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP) à l’exception de son président et son vice-président qui sont sous sanctions de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB).

Selon les précisions du Président de la CASB, l’He Ibrahima Idrissou, à travers la note d’Information N°005/06/CASB en date du 21 juin 2024, signée du Président de la CASB, l’He El Hadj Ibrahima Idrissou et adressée à toutes les Fédérations Nationales de Pétanque et Assimilées, Membres de la CASB des clarifications ont été apportées à cet effet. « A l’occasion de cette rencontre, la CASB a été informée de ce que le mérite de la République du Bénin à travers la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP) a été reconnu pour avoir bien organisé la 50è édition des Championnats du monde en septembre 2023 à Cotonou, grâce à l’implication personnelle du Chef de l’Etat béninois, Son Excellence Monsieur Patrice TALON et de son Gouvernement », a-t-il déclaré. A en croire le Président de la CASB, la FBP désignera en son sein un membre pour aller recevoir ce prix qui n’est pas délivré à un individu. « Ainsi, la Fédération Béninoise de Pétanque (FBP) est invitée à aller recevoir au nom du Bénin un Prix d’Excellence à Marseille en France le 29 juin 2024. La FBP désignera en son sein pour aller recevoir ce prix au nom du Bénin, un ou des membres de son Comité Exécutif qui ne sont pas sous sanction de la CASB ou de la FIPJP. (…) La CASB tient à préciser que le Prix d’Excellence n’est pas délivré à un individu mais à un pays à travers sa Fédération nationale », a conclu le Président de la CASB, l’He El Hadj Ibrahima Idrissou.

Les observations après la Mission de la CASB auprès de la FIPJP à Paris

Outre la note d’Information, le Président de la CASB, l’He El Hadj Idrissou Ibrahima à travers la correspondance LN°063/CASB.PDT/SP en date du 21 juin 2024 a saisi le Président de la FIPJP à propos de la Mission de la CASB qu’il a dépêchée auprès de l’instance dont il a la charge (FIPJP) à Paris. Dans cette lettre, le premier responsable des Sports Boules en Afrique a fait quelques observations après le compte rendu qui lui a été fait. Il s’agit entre autres des tendances qui visent à rompre avec les Championnats d’Afrique qualificatifs qui permettent de désigner les représentants africains aux Championnats du monde ; du sacrifice et de l’abnégation de la CASB à donner plus de visibilité à la FIPJP ; de la reconduction à l’unanimité des délégués présents et représentés du Président de la CASB qui avait pourtant déposé le tablier et la nouvelle mission de l’Assemblée Générale, celle d’aider la CASB à avoir de bons textes fondamentaux en conformité avec les textes de la FIPJP. A cet effet, « Je m’attacherai à remplir seulement cette mission », a-t-il conclu. Il a pour finir demander que la CASB soit inscrite lors du prochain congrès de la FIPJP en décembre 2024 à Dijon pour présenter les réels problèmes et enjeux qui risquent à l’avenir de rendre la CASB non opérationnelle après tant d’années de dur labeur.

