Le Bénin lève 55 milliards FCFA sur le Marché financier de l’UEMOA

55 milliards de FCFA, c’est le montant obtenu par le Bénin auprès des investisseurs du marché financiers de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pour sa première émission au titre de l’année 2020.

Le jeudi 9 janvier 2020, l’Agence UMOA-Titres (AUT), en collaboration avec la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a organisé à la demande de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de la République du Bénin, l’émission d’Obligations Assimilables du Trésor respectivement à 3 ans et 5 ans pour un montant de 50 milliards de FCFA.

Pour cette première émission, le Bénin décroche 55 milliards FCFA auprès des investisseurs. Selon les résultats de l’émission, le montant global des soumissions (FCFA) est de 142, 680 milliards FCFA et le taux de couverture est de 285,36%. Ils sont 23 investisseurs à prendre part à cette première émission du Bénin.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme d’émissions de titres publics du Bénin en accord avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette.

L’Agence UMOA-Titres (« AUT ») a vocation à apporter son concours aux États membres pour mobiliser sur les marchés de capitaux, les ressources nécessaires au financement de leurs politiques de développement économique, à des coûts maîtrisés.

Akpédjé AYOSSO

13 janvier 2020 par