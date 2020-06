Le Bénin reçoit 160 millions dollars de la Banque Mondiale

La Banque Mondiale apporte son aide au Bénin dans le secteur de l’agriculture. Le Conseil des administrateurs de l’institution de Bretton Woods a approuvé ce mardi 02 juin 2020 un crédit de 160 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) pour améliorer la productivité et l’accès aux marchés pour certaines chaînes de valeur agroalimentaires au Bénin notamment le cajou et l’ananas.

Le financement de la Banque Mondiale s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la compétitivité des filières et à la diversification des exportations. Il aidera à accroître la productivité et l’accès aux marchés pour certaines chaînes de valeur agroalimentaires mais aussi de promouvoir de nouvelles chaînes de valeur à fort potentiel de marché notamment les produits agricoles frais.

Des producteurs de matériel végétal à haut rendement permettront de remplacer ou de développer près de 10 000 hectares de plantations d’ananas et 135 000 hectares de plantations de noix de cajou vieillissantes.

Les producteurs souhaitant se lancer dans les produits frais en grande demande sur les marchés régionaux et internationaux seront aussi appuyés.

Il est également prévu la construction d’un terminal de fret pour l’entreposage frigorifique des produits hautement périssables et des infrastructures commerciales connexes au niveau du futur aéroport à Glo-Djigbé. A cela s’ajoute la réhabilitation de 1 200 km de routes et l’entretien de 4 200 km de pistes rurales afin de faciliter la connectivité des producteurs aux marchés locaux et régionaux.

Selon le responsable des opérations de la Banque Mondiale pour le Bénin Atou Seck, « ce projet, à travers l’amélioration des services logistiques de la chaîne du froid, va renforcer la capacité des agriculteurs à participer aux marchés régionaux et internationaux de fruits et légumes frais ».

« Il aidera le Bénin à lever les goulots d’étranglements à l’exportation et à rendre plus compétitifs les produits agroalimentaires béninois sur le marché international », ajoute-t-il.

Le projet contribue à la réalisation du plan national d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN 2017-2021).

4 juin 2020