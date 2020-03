Le Bénin réalise sa première guérison du Covid-19

Le premier cas de Covid-19 déclaré le 16 mars dernier pourrait rejoindre son domicile dans l’après-midi de ce jeudi 26 mars 2020. Au terme de sa prise en charge sur le site de traitement des personnes malades du Coronavirus, le patient Burkinabè, apprend-on, est désormais guéri et ne présenterait aucun signe clinique lié à cette pandémie.

Une véritable victoire pour les services sanitaires béninois face à ce mal qui tourmente le monde.

Selon les explications du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, le sujet en question est un burkinabé âgé de 49 ans. Il avait quitté le Burkina-Faso le 21 février 2020 et séjourné durant 11 jours en Belgique avant de retourner dans son pays le 04 mars, où il a séjourné jusqu’au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne.

Arrivée au Bénin, il a vaqué à ses occupations professionnelles les jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020, sans respecter les mesures d’auto-isolement prescrites à l’aéroport de Cotonou.

Ayant présenté des signes cliniques de rhume, toux et fièvre, il réalisa des bilans biologiques dans une clinique le 14 mars 2020. Face à l’absence d’éléments biologiques objectivables, il s’est rendu sur le site d’isolement et de prise en charge de Cotonou le 15 mars 2020 à 9h 30, où un prélèvement naso-pharyngé a été immédiatement réalisé.

Testé positif aux premières heures du lundi 16 mars 2020 après les analyses effectuées au Laboratoire de référence des Fièvres Virales Hémorragiques de Cotonou, il a été automatiquement pris en charge et mis sous traitement sur le site prévu à cet effet.

Sa guérison est une source d’espoir pour le reste des personnes testées positif au Covid-19 dans le pays.

F. A. A.

