Le Bénin prévoit lever 70 milliards FCFA ce jeudi

Le Bénin va procéder ce jeudi 2 avril 2020 à une nouvelle levée de fonds sur le marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Il s’agit d’une émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sur le marché par adjudication pour un montant de 70 milliards de FCFA avec des maturités 05 ans, 07 ans et 10 ans.

Selon les caractéristiques de l’émission simultanée du Bénin, le montant mis en adjudication est de 70 milliards de FCFA.

Le premier instrument est une Obligation Assimilable du Trésor (OAT) sur une maturité de 60 mois (05) ans, rémunéré à un taux d’intérêt de 6% avec échéance le 6 mars 2025.

Le deuxième instrument est une OAT de 84 mois (07) ans, rémunéré à un taux d’intérêt annuel de 6,4 % avec une échéance fixée au 06 mars 2027.

Le dernier OAT de 120 mois (10 ans) a pour taux d’intérêt 6,5%. L’échéance est fixée au 6 mars 2030.

La valeur nominale unitaire est de 10 000 FCFA pour les 03 OAT.

Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine).

La dernière levée de fonds du Bénin est celle de jeudi 19 mars 2020.

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Bénin a obtenu 30 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA avec des maturités de 03 ans et 05 ans. Avant cette opération, le Bénin avait eu le 05 mars 2020, 88 milliards FCFA des investisseurs au terme d’une émission simultanée d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à 05 ans, 07 ans et 10 ans.

De même en Février, une levée de 38,5 milliards FCFA a été faite à l’issue d’une émission d’Obligations assimilables au trésor à 60 mois.

A.A.A

1er avril 2020 par