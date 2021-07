Le Bénin prévoie un Recensement général de la population pour 2023

Le Bénin se prépare pour la cinquième édition du Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-5). Elle aura lieu en 2023.

Selon un communiqué de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), le gouvernement béninois et ses partenaires techniques au développement notamment le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) prévoient organiser la cinquième édition du RGPH-5 en 2023.

En prélude à cette 5è édition, deux ateliers préparatoires ont été organisés durant le mois de juin. Le premier atelier a connu la participation du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, des représentants des partenaires techniques et financiers, des ONG internationales, des directeurs de la prospective et de la programmation des ministères sectoriels. Ils ont échangé sur « les expériences acquises dans la réalisation des recensements de la population et de l’habitation au Bénin et dans la sous-région afin de mieux affiner les grandes options méthodologiques pour l’organisation du RGPH-5 ». Le second atelier a porté sur l’examen et la finalisation des principaux documents du RGPH-5. Il a réuni les cadres de l’INSD, de l’UNFPA et des personnes ressources.

La dernière édition du RGPH du Bénin a eu lieu en mai 2013. La population du Bénin est passée de 6.769.914 habitants en 2002 à 10.008.749 en 2013, soit un taux d’accroissement annuel de 3,5%. 51,2% de la population totale sont des femmes.

