Le Bénin présent au championnat d’Afrique des filles U-14 au Maroc

La sélection béninoise de tennis des filles de 14 ans et moins s’est envolée très tôt ce matin pour le Maroc où elle prendra part au championnat d’Afrique de tennis des 14 ans et moins filles, qui se déroulera du 10 au 18 septembre 2024.

Pour cette expédition, trois joueuses que sont Gisèle Honfoga, Naomie Mareté et Tena Kouagou ont été sélectionnées. Elles ont préparé la compétition sous le regard du coach Eric Louis et du préparateur physique Bruno Danhoun avant le départ de la délégation tôt ce matin .

Le Coach Eric Louis : « Les 14 ans et moins filles en mise au vert depuis le lundi 2 septembre pour prendre part au championnat d’Afrique au Maroc du 10 au 18 septembre 2024. Selon le coach Eric Louis, les enfants ont l’esprit de la gagne, on leur a expliqué le contexte et les exercices faits. Elles sont en train d ‘assimiler malgré les failles que nous corrigeons au fur et à mesure. Nous avons mis en place un processus d’amélioration continue. Il y a moins de déchets dans leur et ce qu’il faut, ce sont les phases tactiques pour gagner. La reconnaissance des situations. On peut dire que le groupe est soudé, ça commence par aller. Il y a des signes de communication. Nous pensons que nous allons faire de notre mieux pour montrer que nous sommes des béninois, nous n’allons pas faire piètre figure. La fédération béninoise de tennis a mis à notre disposition tout ce qu’il faut ».

Marete Nomie « nous avons travaillé les jeux de volée, double simple, nous avons travaillé le physique »

Brouno Danhouan

« l’aspect physique est très déterminant dans un résultat. Nous avons quatre déterminants à savoir ; les aspects physique, tactique, technique et mental. Quand on regroupe les joueurs il faut mettre toutes les conditions pour la réussite. Il s’agit d’une démarche expérimentée et qui a marché. La préparation physique favorise les meilleurs résultats des athlètes.

Les efforts physiques ne sont pas dissociés du corps donc c’est une préparation qu’on fait de façon concomitante avec le jeu. On analyse le déplacement des athlètes, et on essaie d’apporter la solution après les constats. On a travaillé les appuis, les efforts intenses, la biomécanique, la musculation. On a travaillé les déplacements et les appuis en intégrant le fait que le tournoi se déroulera sur terre battue. »

9 septembre 2024