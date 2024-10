Le Bénin porte au pinacle ses héros

Lundi 14 octobre au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, le Gouvernement du Bénin, à travers le Ministre des Sports, Monsieur Benoît DATO, a honoré les équipes nationales qui ont excellé lors de diverses compétitions. C’était en présence des représentants des différentes fédérations et d’un parterre d’invités de marque.

Ils étaient plusieurs athlètes et disciplines à l’honneur. D’abord, le Maracana avec les vice-champions du monde en Côte d’Ivoire. Athlétisme, pour le titre de champion d’Afrique en heptathlon aux 23èmes Championnats d’Afrique Séniors d’Athlétisme tenus du 21 au 26 Juin 2024 à Douala (Cameroun). Tchoukball, pour le sacre à la Coupe d’Afrique des Nations de Tchoukball hommes et dames tenue du 08 au 13 Août 2024 à Nairobi (Kenya).

La Gymnastique aussi était à l’honneur avec des titres africains aux Championnats d’Afrique de Gymnastique aérobic du 11 au 16 septembre 2024 au Caire (Égypte). Au total 9 pays à savoir le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Togo, le Cap Vert, le Bénin, l’Algérie, l’Afrique du Sud et bien entendu le pays hôte (l’Égypte) ont participé à ce championnat. Au terme de cinq jours de compétition, le Bénin s’en sort avec la deuxième place au classement général derrière le pays organisateur.

Avec plusieurs médailles aux Championnats d’Afrique de Natation Zone 2, qui se sont déroulés du 07 au 09 octobre 2024, à Accra (Ghana), la natation était aussi à la fête. Au total, 32 médailles arrachées dont 10 en Or. Les médaillés de Wushu, Handisport, Karaté, Scrabble, Pétanque, tous ont été célèbrés à l’occasion de cette cérémonie.

Présent à la cérémonie le ministre des Sports déclare : "Chaque athlète qui honore son pays doit l’être en retour. Vous l’avez si bien fait et je tiens à réaffirmer la volonté du Chef de l’État et de son Gouvernement à poursuivre la dynamique de la formation, de la détection des talents, de la promotion des infrastructures." Benoît DATO a par la suite transmis les félicitations du Président Patrice TALON, du Gouvernement et de tout le peuple béninois.

"Aujourd’hui nous travaillons avec une approche méthodique, nous avançons sereinement. Avec les efforts que le gouvernement est en train de faire, si nous mettons du sérieux dans le travail, nous allons être véritablement une grande nation sportive.", a confié le Ministre DATO.

Cette cérémonie qui est fondée sur l’impérieux devoir de mettre en vitrine les performances et les réussites des acteurs du monde sportif a permis d’honorer et de célébrer plus d’une cinquantaine de sportifs dans plusieurs disciplines. Le Ministre a par ailleurs indiqué que les athlètes seront très prochainement gratifiés comme il est désormais de coutume au soir du prochain Gala des Champions dans quelques jours.

