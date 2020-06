Le Bénin passe à 1053 avec 36 nouveaux cas

Le Bénin a enregistré 36 nouveaux sujets atteints du Covid-19 en 24 heures. A la date du jeudi 25 juin 2020, le pays totalise 1053 cas confirmés à l’infection au Covid-19, avec 747 personnes sous traitement, 292 guéries et 14 décès.

« Il faut plus que jamais que les populations respectent strictement les mesures barrières mises en place », a déclaré le ministre de la santé Benjamin Hounkptain ce jeudi au regard de l’augmentation du nombre de cas ces derniers jours.

Les populations doivent respecter les gestes barrières telles que : le port de masques dans tous les lieux publics, le lavage systématique de mains à l’eau et au savon ou la désinfection des mains au gel, à la solution hydro alcoolique et évidemment le respect de la distance de sécurité sanitaire d’au moins un mètre.

A.A.A

