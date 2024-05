Le Bénin, passe 1er dans la Transparence Budgétaire en milieu Francophone

Les résultats de l’Enquête sur le Budget Ouvert (EBO) 2023 viennent de sortir, marquant une étape importante pour le Bénin. Le pays, qui était déjà le champion de la transparence budgétaire en Afrique francophone, est désormais reconnu comme le champion dans l’espace francophone mondial.

L’enquête, menée par l’International Budget Partnership (IBP) en collaboration avec ses partenaires, notamment les organisations de la société civile (OSC), le Fonds monétaire international (FMI), et la Banque mondiale (BM), a évalué les pratiques de gestion des finances publiques de 145 pays, dont 45 en Afrique.

Une Progression Remarquable

En matière de transparence budgétaire, le Bénin a réalisé des progrès significatifs au fil des ans. En 2023, le pays a obtenu une note de 79 sur 100, en nette amélioration par rapport aux années précédentes : 65/100 en 2021, 49/100 en 2019, et 39/100 en 2017. Cette évolution montre une volonté et des efforts constants pour améliorer la gestion et la transparence des finances publiques.

Un Leadership Francophone

Grâce à cette performance, le Bénin se hisse au sommet des pays francophones en matière de transparence budgétaire, dépassant même la France, qui a obtenu une note de 74/100. Ce résultat est un témoignage de la rigueur et de l’engagement du Bénin dans la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion des finances publiques.

Une Reconnaissance Continentale

Sur le plan continental, le Bénin se classe deuxième en Afrique, juste après l’Afrique du Sud, qui a obtenu une note de 83/100. Le succès du Bénin dans l’Enquête sur le Budget Ouvert 2023 est une preuve éclatante des progrès réalisés en matière de transparence budgétaire. Ce titre de champion de l’espace francophone mondial constitue une reconnaissance internationale des efforts déployés par le pays pour renforcer la transparence et la gestion des finances publiques.

